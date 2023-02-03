بشرى سارة لألفيش في سجنه.. استبعاد القاضية التي حكمت عليه بالحبس

البرازيلي يدرك جيدًا أن هذا قد يؤثر على سير محاكمته

حدث تطور لا يستهان به في ملف البرازيلي داني ألفيش واتهامات الاعتداء الجنسي الموجهة له، يبدو أنه سيكون ذا تأثير إيجابي على لاعب برشلونة الأسبق.

آنا مارين القاضية التي حكمت عليه بالحبس احتياطيًا تم تغييرها لتنظر القاضية الرئيسة والتي غابت عن ساحات المحاكم لعامين بسبب المرض القضية برمتها.

القاضية الجديدة تدعى دونا كوتشا، وذكرت صحيفة "لا فانجوارديا" أن مارين القاضية السابقة أطلعتها على كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية وأعطتها الأدلة الكافية للحكم.

وفي جلسة الاستماع الجمعة والتي حضرها محامي ألفيش، كريستوبال مارتيل، إضافة إلى ممثلي الضحية، تم إعطاء أدلة جديدة من الطرفين، لكن يظل استبعاد القاضية التي حكمت على ألفيش بالحبس أمرًا إيجابيًا للبرازيلي.