بشرى سارة .. شاكيرا تفتتح كأس العالم قطر 2022!

الكولومبية اللبنانية من أيقونات افتتاح المونديال

أفادت تقارير بعودة النجمة الكولومبية اللبنانية شاكيرا للظهور في كأس العالم ومشاركتها في افتتاح مونديال قطر 2022.

شاكيرا شاركت في افتتاح مونديال 2006، ثم عادت للظهور في جنوب إفريقيا 2010، وآخر ظهور كان بالبرازيل 2014.

وبحسب "ماركا" و"آس" من إسبانيا وعدة مصادر حول العالم، المطربة ستظهر في افتتاح المونديال الأحد بعد المقبل رفقة فرقة BTS الكورية وBlack Eyed Peas الشهيرة.

🚨 Shakira, BTS, and Black Eyed Peas will reportedly participate in the opening ceremony of the 2022 World Cup in Qatar. pic.twitter.com/LLjotqzT2K — Pop Base (@PopBase) November 8, 2022

وحتى الآن، لم يتم الكشف رسمياً عن برنامج حفل الافتتاح الذي سيقام قبل المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور على ملعب البيت.

وطالب العديد من جمهور كرة القدم بحضور النجمة التي انفصلت مؤخراً عن جيرارد بيكيه بالمونديال كونها ارتبطت هي وأغانيها دوماً بحفل الافتتاح.