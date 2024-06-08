بشرى خير لجماهير برشلونة.. الرعاة يتهافتون على البلوجرانا!

الكتالوني لا يزال جاذبًا للاستثمارات

ينتظر نادي برشلونة حسم موقفه من عقد الرعاية الجديد مع شركة "نايكي" مع ضرورة القيام بذلك قبل 30 يونيو حتى يتم احتساب بنوده ضمن قواعد اللعب المالي النظيف وهذا سيساعد برشلونة كثيرًا في الميركاتو الصيفي.

ولكن برشلونة يراهن بدوره على علامة "هوميل" الدنماركية كراع يضخ أموالًا طائلة في خزائن البلوجرانا مقابل تصميم القميص، والأهم أن العقد لن يعيقه عدم الوجود على قميص برشلونة، ما سيسمح لـ"نايكي" بمواصلة الظهور على القميص حال إتمام العقد.

القمصان الجديدة لبرشلونة في الموسم 2024-2025 تم تجريبها بالفعل، ولاقى التصميم استحسانًا من كل الأطراف، بل وبدأ بعض اللاعبين في تجربة القمصان منهم حارس مرمى، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

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الأزياء التي ستصممها "هوميل" الدنماركية أتت بشكل مثالي كنموذج أولي من حيث الشكل والاستخدامات اليومية في التمرينات.

لم يكن هناك المزيد من الاختبارات منذ ذلك التاريخ، وقد تم استئناف المحادثات بين برشلونة ونايكي، وتم تعليق عرض بوما والآن لا يزال كل شيء في انتظار إعلان الطرفين عن الاتفاق على تمديد العلاقة التعاقدية التي بدأت في عام 1998 وينتظر أن تسري حتى عام 2028.