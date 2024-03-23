بشرى للاتحاد والنصر .. ثنائي برشلونة وأتلتيكو مدريد على رادار دوري روشن!

هل نرى ثنائي الدوري الإسباني في دوري روشن الموسم المقبل؟

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تعاني بعض أندية دوري روشن السعودي خلال الوقت الحالي، على رأسها النصر والاتحاد، في مركز حراسة المرمى، الأمر الذي جعل برنامج الاستقطابات يضع ثنائي عينه على ثنائي برشلونة وأتلتيكو مدريد من الدوري الإسباني.

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وكشف الإعلامي سلطان العتيبي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن استهداف دوري روشن السعودي الحارس السلوفيني يان أوبلاك لاعب أتلتيكو مدريد، والألماني مارك تين شتيجن حارس برشلونة.

وقام العتيبي بنشر صورتي أوبلاك وشتيجن معلقًا عليها: "على رادار السعودية، كل حارس يُناسب أي نادي؟".

ويُعاني نادي النصر من نقص في مركز حراسة المرمى، في ظل الإصابات المتكررة للحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، بالإضافة إلى إيقاف الحارس نواف العقيدي، وقلة مشاركات راغد النجار ووليد عبد الله.

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بينما يُخطط الاتحاد للتخلص من حارسه البرازيلي مارسيلو جروهي الموجود حاليًا على قائمة الانتظار، بالإضافة إلى عدم القناعة بمستوى عبد الله المعيوف.

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