بشروط خاصة .. "البطاقة الوردية" تظهر رسميًا في منافسات كوبا أمريكا

قانون مخصص لتبديل إضافي

أكد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أنه سيعتمد لأول مرة "البطاقة الوردية"، في بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في يونيو القادم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتم استخدام هذه البطاقة من أجل التحذير فقط، بعد إبلاغ الحكم الرئيسي أو الرابع بتغيير محتمل بأي من الفريقين، بسبب الاشتباه بصدمة في الرأس أو ارتجاج في المخ.

ونشرت صحيفة "as" الإسبانية البروتوكول الخاص بإصابات الرأس، والذي يتيح إمكانية إجراء التبديل السادس الإضافي للحفاظ على صحة اللاعبين في حالات الارتجاج.

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وجاء نص بيان المادة 96 الخاصة بهذا القانون كالتالي:"يجوز إجراء ما يصل إلى تبديل واحد لكل فريق في أي مباراة بحالة الاشتباه الإصابة بضربة في الرأس وارتجاج في المخ، وذلك بشكل مستقل عن التبديلات الخمسة العادية".

وأضاف:"يجوز إجراء التبديلات بسبب الارتجاج بغض النظر عن عدد التغييرات التي تم إجراؤها حتى لحظة حدوثها، وعندما يقرر أي فريق القيام بذلك، سيتم إبلاغ الحكم الرئيسي أو الرابع، مع استخدام البطاقة الوردية المميزة للإعلان عن التبديل".

وفي الوقت ذاته تنص اللائحة على أنه لو تم إجراء تبديل عادي في نفس الوقت الذي يتم فيه تغيير الارتجاج، فسيتم خصم فرصة تبديل واحدة على الفريق الذي فعل ذلك.

جدير بالذكر أن بطولة كوبا أمريكا تبدأ في 21 يونيو بمواجهة الأرجنتين وكندا، بينما تقام المباراة النهائية يوم 15 يوليو لتحديد الفائز بالمسابقة.