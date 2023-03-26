بشرط وحيد .. رئيس حكومة كتالونيا ينضم إلى المنادين بعودة ليونيل ميسي إلى برشلونة

عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة أصبحت مسألة تخص إقليم كتالونيا بأكمله..

تتعالى الأصوات المنادية بعودة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى فريق برشلونة الإسباني، خاصة وأن عقده في "حديقة الأمراء" ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وبعد أن فتح جوان لابورتا رئيس برشلونة الأبواب أمام عودة ميسي خلال الأسبوع الجاري، وتحدث العديد من زملائه السابقين مثل سيرجي روبيرتو عن انتظاره بأذرع مفتوحة، خرج بيري أراجونيس رئيس حكومة كتالونيا للحديث عن الأرجنتيني.

أراجونيس، قال تصريحات مع محطة "rac1" الكتالونية عن عودة ميسي أثناء تواجده في مباراة نهائي "دوري الملوك" التي أقيمت مساء الأحد: "يرغب الكثير منا في ذلك، يجب أن تكون الأرقام متوازنة وهو أمر معقد للغاية".

وأضاف: "لكن ميسي سيساعد في تقديم من المزيد من العروض إلى برشلونة"، في إشارة إلى الفائدة الاقتصادية التي سيجنيها النادي من عودة الأرجنتيني إلى صفوفه.

برشلونة يرغب في عودة ميسي بشدة ليختتم مسيرته في "سبوتيفاي كامب نو"، لكن المؤكد أن النادي سيكون عليه التضحية ماديًا من أجل استعادة الأرجنتيني بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب في النادي حاليًا.