بشرط واحد .. باريس سان جيرمان يملك فرصة لتجديد عقد كيليان مبابي تلقائيًا

باريس سان جيرمان قد يملك اليد العليا في تجديد عقد مبابي تلقائيًا، لكن بشرط واحد فقط..

يثير مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة، حيث كشفت تقارير عن منعطف جديد قد يؤثر في مستقبله.

نجح باريس سان جيرمان في الصيف الماضي في تجديد عقد مبابي حتى صيف 2024، مع وجود خيار لتجديد العقد لمدة موسم إضافي، يتم تفعيله بناءً على رغبة اللاعب، بعدما كان الفرنسي الدولي قاب قوسين من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت أن مبابي يجب أن يقوم بنفسه بتفعيل بند التجديد لمدة موسم في الصيف المقبل، وإذا قرر الاستمرار حتى صيف 2025 في "حديقة الأمراء" فسيحصل على 100 مليون يورو مقابل بند الولاء المتضمن في العقد.

ومع ذلك، فإن الصحيفة أكدت أن هذا البند يمكن أن يتغير ليصبح في إمكان باريس سان جيرمان تفعيله، لكن ذلك يتوقف على فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي تلك الحالة، سيتم تنشيط تجديد مبابي تلقائيًا حتى صيف 2025، دون أن يتمكن اللاعب من فعل أي شيء.

التقارير الفرنسية الأخرى تشير إلى أن مبابي سيواصل مسيرته في باريس سان جيرمان حتى صيف 2024 على أقل تقدير، ولن يسمح له النادي بالمغادرة في الصيف المقبل، بغض النظر عن العرض الذي يتلقاه من الأندية المهتمة بخدماته.