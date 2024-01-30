"بسيناريو مودريتش وكروس" .. ريال مدريد يضع كارفاخال في دائرة الكبار

مفاجأة سارة للنجم الإسباني في موسمه الاستثنائي

استقرت إدارة نادي ريال مدريد، على مكافأة أحد أعمدة الفريق الرئيسية، الظهير الأيمن داني كارفاخال، بتقديم عقد جديد له مع النادي الملكي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كارفاخال الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل في صيف 2025، سيحصل على موسم إضافي مع الملكي، حيث سيتم تمديد عقده إلى صيف 2026.

وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، مثارًا للانتقادات داخل ريال مدريد، لكنه استطاع هذا الموسم أن يغير من صورته الذهنية لدى جماهير الميرنجي بفضل المستوى المميز الذي يقدمه ومساهمته في حسم المباريات.

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وتجلت مساهمات كارفاخال البارزة هذا الموسم، والتي كان آخرها تألقه في مباراة أتلتيكو مدريد بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث فاز بجائزة رجل المباراة بعدما ساهم في 3 أهداف من خماسية الملكي.

واستطاع كارفاخال أن يتغلب على لعنة الإصابات التي لازمته خلال الموسمين الأخيرين، ليشارك بشكل منتظم مع الريال خلال الموسم الجاري، حيث لعب 23 مباراة بمختلف المسابقات بواقع (1976 دقيقة)، وسجل 4 أهداف وصنع 3 لزملائه.

وقالت "ماركا" إن كارفاخال الآن يعتبر من العناصر الملهمة لزملائه في ريال مدريد، ولذلك ترى الإدارة أن مازال لديه الكثير ليقدمه للنادي مثل الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش، حيث سيستمر لموسم آخر، في ظل السياسة التي يتبعها فلورينتينو بيريز مع اللاعبين الكبار في السن.