بسلاح الأموال الطائلة .. محاولة سعودية لإقناع رافينيا بالانضمام إلى دوري روشن

هل تنجح المحاولة السعودية في إقناع رافينيا بالانضمام إلى دوري روشن؟

مازالت محاولات تعاقد أحد أندية دوري روشن السعودي مع النجم البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة الإسباني مستمرة، على الرغم من تمسك اللاعب بالاستمرار مع فريقه وعدم الرحيل.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن أن رافينيا رفض عرضًا سعوديًا وصل له مؤخرًا، ولكنه تلقى عرضًا جديدًا خلال الوقت الحالي، لمحاولة تغيير موقفه.

وأوضحت الصحيفة أن أحد أقوى الأندية السعودية، مستعد لدفع مقابل مادي كبير من أجل التعاقد مع رافينيا، حيث من الممكن أن يحصل برشلونة على ما يقل عن 100 مليون يورو، بجانب 7 ملايين متغيرات اتفق عليها البلوجرانا مع ليدز يونايتد حين تم التعاقد مع النجم البرازيلي.

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وسيتم مضاعفة راتب رافينيا الذي يحصل عليه حاليًا مع برشلونة، ولكن اللاعب البرازيلي وعائلته يتمسكون بالاستمرار مع برشلونة، وأن الحالة الواحدة لرحيله هو تلقيه عرضًا مميزًا من أحد كبار الدوري الإنجليزي.

وينتظر رافينيا معرفة رأي المدرب الألماني هانزي فليك المدير الفني الجديد للبلوجرانا، في مسألة استمراره مع برشلونة من عدمها.