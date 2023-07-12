بسعر مناسب.. نجم ليفربول يدخل اهتمامات برشلونة لضمه هذا الصيف

هل يتخلى ليفربول عن نجمه؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن تياجو ألكانتارا، نجم فريق ليفربول دخل اهتمامات نادي برشلونة الإسباني للتعاقد معه هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن نادي ليفربول يفكر في بيع نجمه مقابل مبلغ مالي مناسب.

ووفقًا للصحفي دين جونز، الذي يعمل بصحيفة "Givemsport" فإن ليفربول لن يجبر تياجو على المغادرة لكنهم على استعداد للاستماع للعروض إذا كان اللاعب يريد الرحيل".

وتعاقد ليفربول مع اثنين من لاعبي خط الوسط هذا الموسم وهم المجري سزوبوسزلاي، والأرجنتيني ماك أليستر، لذلك يقترب ألكانتارا من الرحيل.

وأضافت الصحيفة، أن نجم ليفربول سيكون صفقة جيدة لبرشلونة بسبب تعدد أدواره حيث يمكن للاعب الإسباني الدولي أن يلعب في أي من المراكز الأربعة في وسط الملعب.

ويركز اللاعب حاليًا مع فريقه ليفربول خلال الفترة التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد.