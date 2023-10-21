بسبب هتاف عنصري ضد فينيسيوس .. إشبيلية يطرد مشجعه ويبلغ عنه الشرطة!

التعامل مع العنصرية كان حازمًا!

أعلن نادي إشبيلية بشكل رسمي عن طرد أحد مشجعيه في مباراة ريال مدريد على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بالدوري الإسباني بسبب تصرفات عنصرية قام بها.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد خلاله أنه سيقوم بتطبيق اللائحة الخاصة به وسيطرد المشجع بشكل كامل ويجرده من عضويته بعد هتافه العنصري على فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وكتب النادي في البيان: "إشبيلية يعلن أنه بعد اكتشاف تصرفات عنصرية من قبل أحد المشجعين في مدرجاته، تمكن النادي من التعرف على ذلك الشخص وطردوه من الملعب وأبلغوا سلطات الشرطة التي كانت تتواجد عنه

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وأضاف البيان شديد اللهجة: علاوة على ذلك، سيتم تطبيق اللوائح التأديبية الداخلية عليه بشكل صارم وسيتم طرده كعضو قريبًا.

وأكمل: "نادي إشبيلية يدين أي سلوك عنصري ومعادٍ للأجانب حتى لو كانت حالة فردية كما هو الحال، ويُظهر استعداده وتعاونه مع السلطات للقضاء على هذه الحالات التي لا تمثل مشجعًا مثل مشجعي إشبيلية".

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، وغادر فينيسيوس قبل النهاية بدقائق قليلة، بعدما فلتت أعصابه ودخل في مشاجرة مع المنافسين.