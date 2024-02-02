بسبب هالاند.. بيب جوارديولا يتهكم على ريال مدريد!

تصريح مثير من المدرب الإسباني..

سخر مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، من التقارير التي تتحدث عن عدم شعور لاعبه إرلينج هالاند بالسعادة بسبب الطقس في مدينة مانشستر وكونه ميالًا لتغيير الأجواء.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برينتفورد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لحساب الجولة 23 من عمر المسابقة: "لا نشعر بأنه (هالاند) غير سعيد!".

وتهكم على التقارير التي تحدثت عن هذا الأمر فقال: "من الممكن أن تكون وسائل الإعلام في إسبانيا، بالتحديد في مدريد، لديهام معلومات أكثر منّا عن هذا الأمر".

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ويرتبط هالاند دائمًا في كل ميركاتو بالرحيل عن مانشستر سيتي، خصوصًا بعد الكشف عن قيمة شرط جزائي يمكن تفعيله بعقده في صيف 2024 يقضي بدفع 200 مليون يورو حال أراد الرحيل.

وقال لاعبون سابقون ومنتمون لريال مدريد إن الصفقة الكبرى التي يعتزم الملكي إبرامها في السنوات المقبلة خصوصًا إذا لم تتم صفقة كيليان مبابي، لن تكون صفقة إرلينج هالاند.