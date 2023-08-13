فيديو | بسبب جائزة سافيتش .. رونالدو ينفجر ضاحكاً!

هدى عزيز
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty
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عقلية كريستيانو رونالدو لا تتغير!

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عقلية كريستيانو رونالدو لا تتغير أبدًا، ربما هي السر وراء فوزه بخمس كرات ذهبية وخمسة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى أنه أصبح أكبر هداف في تاريخ كرة القدم، وهذا لم يتغير عندما بلغ عمره 38 عامًا.

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رونالدو كان حاسمًا في فوز النصر بكأس الملك سلمان للأندية العربية أمس في ديربي الرياض ضد الغريم الهلال، البرتغالي سجل هدفين عندما كان فريقه متأخرًا بهدف دون رد ويلعب بعشرة لاعبين.

اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا أظهر شغفه المستمر وعقلية الرجل الفائز لديه أثناء حفل تسليم الجوائز، حيث حصل على جائزتين، وهما جائزة هداف البطولة بستة أهداف، ثلاثة أهداف أكثر من بنزيما، وكأس البطولة، لكنه كان يطمع في جائزة ثالثة.

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رونالدو اعترض على منح جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية لسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

ورصدت الكاميرا توجه رونالدو إلى أحد المسؤولين، وأشار له بالعدد (2) لتذكيره بتسجيله هدفين، وهو ما لم يكن كافيًا بالنسبة لحصوله على الجائزة من وجهة نظر الهيئة المنظمة للبطولة.

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129575 الأصوات