بسبب ميسي ويامال .. مدرب إسبانيا يثير حالة من الغضب داخل برشلونة!

إدارة النادي الكتالوني تشعر بالإحباط

يشعر نادي برشلونة الإسباني بالانزعاج الشديد من تصريحات لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا عن النجم الشاب لامين يامال.

ويعتبر لامال أحد أهم المواهب في أوروبا بالوقت الحالي، بعد اقتحامه الفريق الأول لبرشلونة ودخوله حسابات المدرب تشافي هيرنانديز بشكل سريع، بالإضافة لتواجده مع منتخب إسبانيا.

دي لا فوينتي خرج مؤخرًا في مؤتمر صحفي للحديث عن اللاعبين الشباب ومنهم يامال قائلًا:" هناك بعض اللاعبين يتألقون بشكل مبكر قبل نظرائهم لذلك علينا أن نعتني بلامين لأنه صغير، في الماضي كنا نشاهد ميسي ومارادونا يلعبان وهما في سن السادسة عشر بشكل طبيعي، الآن الأمر يبدو وكأنه تدنيس للمقدسات، لا يجب أن نضع أي حدود للاعبين بهذا الشكل".

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وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن هذه التعليقات لم تعجب برشلونة، لإقحام يامال في مقارنة مع ميسي ومارادونا في الوقت الذي يحاول فيه النادي الكتالوني إبعاد الضغوط عن اللاعب الواعد بأقصى شكل ممكن.

وتتعارض تصريحات دي لا فوينتي مع ما قاله مدربه تشافي مؤخرًا بعد الفوز على بورتو 1/0 الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، والتي شدد خلالها على أن مقارنة يامال بميسي لا تخدم صاحب الـ16 سنة أبدًا وربما تضره.

يذكر أن يامال قام بتجديد عقده مع برشلونة مؤخرًا حتى عام 2026، بعدما أثبت نفسه مع الفريق الكتالوني وصنع هدفين في 10 مباريات حتى الآن.