بسبب ميسي .. إبراهيموفيتش يكشف عن فريقه المفضل للفوز بكأس العالم

هل تتحقق أمنية النجم السويدي؟

كشف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، عن المنتخب الذي يتمنى فوزه بكأس العالم قبل انطلاق دور الثمانية من البطولة المقامة بقطر.

وقال نجم ميلان إنه يتمنى فوز منتخب الأرجنتين بالمونديال، وذلك بسب حلمه برؤية ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وهو يحمل لقب المسابقة أخيرًا.

وصرح إبراهيموفيتش لموقع "433" قائلًا:"أتمنى أن تفوز الأرجنتين بكأس العالم بسبب ميسي".

وكان صاحب الـ41 سنة قد لعب مع ميسي في برشلونة، وهي التجربة التي وصفها الأسوأ في حياته، حيث رحل عن النادي منضمًا إلى ميلان بعد عام واحد فقط في كامب نو.

جدير بالذكر أن الأرجنتين تلعب غدًا، الجمعة، أمام المنتخب الهولندي في ربع نهائي المونديال، وهي المباراة التي يطمح ميسي في الفوز بها لمواصلة مشواره لتحقيق أمنية زلاتان وحلم الشعب الأرجنتيني بأكمله.