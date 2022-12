بسبب ميسي .. أجويرو يتعرض لسيل من السباب!

كشف سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، أنه تعرض لسيل من السباب بسبب دفاعه عن مواطنه ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين.

أجويرو دخل في شجار إلكتروني مع كانيلو ألفاريز الملاكم المكسيكي وبطل العالم في الملاكمة الذي قام بتهديد حياة ميسي، بعدما زعم أنه تعمد إهانة المكسيك، بالوقوف على علم البلاد.

النجم الأرجنتيني السابق دافع عن مواطنه، لكن الملاكم المكسيكي تعرض له هو الآخر.

وبحسب مايكل بنسون الصحفي في شبكة "TalkSPORT" البريطانية فإن ألفاريز أرسل رسالة صوتية غاضبة إلى أجويرو يصفه فيها بسلسلة من الشتائم.

Sergio Aguero has revealed that Canelo Alvarez sent him an angry voice note during the Lionel Messi feud: "Do you know how much I s*** myself? When I saw my WhatsApp and I read *Canelo Audio Message* I said, 'Oh s***'. He told me, 'You s***head, I liked you, asshole.'"