بسبب ميسي .. اقتراح هلالي سيكبد رعاة إنتر ميامي خسائر بالملايين

تعرف على الفكرة الهلالية التي قد تُكبد الخسائر الضخمة لإنتر ميامي ورعاته

يبدو أن جماهير الهلال لا تستطيع أن تنسى رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تمثيل فريقها بداية من الموسم المقبل، وتفضيله عرض إنتر ميامي الأمريكي على عرض الزعيم، لتستهدف هذه المرة معاقبة ناديه الجديد.

ميسي كان قد قاب قوسين أو أدنى من اختيار التعاقد مع نادي الهلال، ولكن عائلته تسببت في اختيار إنتر ميامي، والذي يحظى برعاية من شركتي أبل وأديداس.

وخلال إحدى المساحات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قام أحد مشجعي الهلال بمطالبة مقاطعة شركتي أبل وأديداس، لأنهما السبب الرئيسي في رفض ميسي للهلال.

وقال المشجع في المساحة: "ردًا على ميسي ورفضه للعرض السعودي، وشركتي أبل وأديداس رعاة إنتر ميامي، اللذان لعبا دورًا كبيرًا في تحويل صفقة ميسي إلى النادي الأمريكي، يجب مقاطعتهما".

وأضاف: "قرار صغير سيتسبب في خسائر فادحة للشركتين بالإضافة إلى ميسي وفريقه، إذا تم اتخاذ قرار بمنع تداول شركتي أبل وأديداس بالمملكة".