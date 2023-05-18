بسبب موقف ريال مدريد.. نجم باريس سان جيرمان يقترب من الدوري السعودي

هل يرحل نجم باريس سان جيرمان إلى الدوري السعودي؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن اللاعب ماركو فيراتي، يقترب من الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم.

وانضم فيراتي، البالغ من العمر 30 عامًا إلى باريس سان جيرمان في صيف 2012 في صفقة كلفت النادي الفرنسي 12 مليون يورو.

ووفقًا لقناة "RMC Sport" فإن ماركو فيراتي يرغب في الرحيل هذا الصيف، ويود الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني.

وتعرض فيراتي، لانتقادات عنيفة من ألتراس باريس سان جيرمان قبل بضعة أسابيع عندما ظهر في مقر النادي بسبب تراجع أدائه.

وأضافت القناة أنه لا يوجد دليل على أن نادي ريال مدريد مهتم بضم فيراتي لذلك قد يتعين على النجم الإيطالي التفكير في خيارات أخرى مثل العروض من الدوري السعودي حيث يهتم فريقي الهلال والنصر بضم اللاعب إذا قرر رسميًا الرحيل عن باريس سان جيرمان.

ويرتبط فيراتي، بعقد مع باريس سان جيرمان حتى موسم 2026.