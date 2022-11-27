بسبب منشور مثير للجدل .. إيران تطالب بإقصاء الولايات المتحدة من كأس العالم!

التوتر أصبح على أشده بين الولايات المتحدة وإيران قبل مواجهتهما الحاسمة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

طالب التلفزيون الرسمي في إيران بإقصاء الولايات المتحدة الأمريكية من منافسات بطولة كأس العالم 2022، بسبب خطأ فادح في صورة علم إيران عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمنتخب الولايات المتحدة.

الحساب الرسمي لمنتخب الولايات المتحدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي نشر صورة ترتيب المجموعة الثانية في مونديال قطر، لكنه قرر إزالة لفظ الجلالة في علم إيران.

وفي بيان أصدره الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، أكد أن ذلك لإظهار التضامن من السيدات الإيرانيات، وأن إزالة الرمز من علم إيران سيكون لمرة واحدة، هو ما حدث بالفعل، حيث يظهر العلم الإيراني بصورة طبيعية في المنشورات الحالية في حساب منتخب الولايات المتحدة.

ومن جانبها، طالبت إيران بإقصاء الولايات المتحدة من كأس العالم 2022، وجاء في تغريدة لوكالة تسنيم الدولية للأنباء: "حسب القسم 13 من قواعد فيفا، فإن أي شخص يقوم بالإساءة إلى كرامة أو سلامة بلد أو شخص أو مجموعة من الناس، يجب أن يُعاقب بالإيقاف لمدة عشر مباريات على الأقل أو لفترة محددة، أو أي إجراء تأديبي مناسب آخر".

وجاء في تغريدة لاحقة: "من خلال نشر صورة مشوهة لعلم جمهورية إيران على حسابه الرسمي، خرق فريق الولايات المتحدة ميثاق فيفا، وبالتالي فإن العقوبة المناسبة هي الإيقاف لعشر مباريات، وبالتالي يجب إقصاء فريق الولايات المتحدة من كأس العالم 2022".

Two days away. pic.twitter.com/iPz10sFNto — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 27, 2022

وستكون المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2022 ساخنة للغاية، حيث يحتاج المنتخبان إلى الفوز من أجل التأهل إلى الدور الثاني في مونديال قطر.