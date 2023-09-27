بسبب مقطع تيك توك .. وكيل أوسيمين يهاجم نابولي ويهدد بمقاضاة النادي!

النجم النيجيري في حالة غضب من ناديه

أزمة قوية تضرب نادي نابولي الإيطالي وبطلها مهاجم الفريق فيكتور أوسيمين، الذي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ناديه.

نابولي أثار حالة من الجدل بعدما نشر مقطع فيديو ساخر على تيك توك لأوسيمين، ليتسبب في غضب اللاعب ووكيل أعماله الذي شن هجومًا عنيفًا على هذا التصرف.

وقال روبرتو كاليندا وكيل أوسيمين:"ما حدث اليوم في الملف الشخصي الرسمي لنابولي على منصة تيك توك غير مقبول، تم نشر مقطع فيديو يسخر من فيكتور لأول مرة ثم تم حذفه ولكن بشكل متأخر".

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وأضاف:"خطوة خطيرة تلحق ضررًا جسيمًا باللاعب وتجعل الأمور أكثر صعوبة عليه في ظل المعاملة الصعبة التي يتلقاها مؤخرًا بين المحاكمات الإعلامية والأخبار الكاذبة، لذلك نحن نحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية فيكتور".

يذكر أن الأزمة تفاقمت مؤخرًا بين نابولي وأوسيمين بسبب إهدار اللاعب لركلة جزاء وقيامه بالاعتراض على قرار مدربه رودي جارسيا بتبديله أمام بولونيا يوم الأحد الماضي بالدوري الإيطالي.