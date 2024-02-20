بسبب معاناة البريميرليج .. لاعب باريس السابق يكشف كواليس سخرية ميسي منه وتعاطف مبابي!

"كان يسخر مما أفعله لكنه كان مضحكًا!"

كشف إدريسا جاي، لاعب إيفرتون، عن حديث ساخر دار بينه وبين ليونيل ميسي، خلال فترة وجودهما معًا في باريس سان جيرمان.

وقضى لاعب خط الوسط السنغالي موسمًا واحدًا في العمل مع الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات في حديقة الأمراء، وخلال هذه الفترة جذب انتباه جميع لاعبي باريس بسبب اهتمامه بفريقه السابق إيفرتون.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن إدريسا جاي، كان يتابع مباريات إيفرتون عن كثب، بينما كان لاعبًا في باريس سان جيرمان، حيث كان فريق "التوفيز"، يكافح لتجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال جاي في تصريحاته "ميرور": "كان الأمر صعبًا في العام الماضي، وكنت أدعم الفريق بقوة، أتذكر جوليان دراكسلر في كل مرة نخسر فيها، كان يقول لي (أنت ترى فريقك، إنهم ليسوا جيدين!) وأرد عليه (سننجوا)، لذا في اليوم الذي نجونا فيه من كريستال بالاس، قال (أنتم محظوظون) وقلت (لقد أخبرتكم). طلبت منه أن يأتي إلى إيفرتون لكنه لم يستمع!".

وأضاف اللاعب السنغالي الذي عاد إلى ميرسيسايد لفترة ثانية في عام 2022: "مبابي كان يحب مشاهدة كل مباراة لإيفرتون. أما ميسي لا. كان الأمر صعبًا بالنسبة لي لأننا كنا نخسر الكثير وكان يقول: (يا أخي، هل ترى فريقك يخسر ويلعب بهذه الطريقة؟)، لكنه كان مضحكا".

وتابع إدريسا: "اعتدت أن أرسل رسائل لشيموس كولمان وماسون هولجيت وجوردان بيكفورد، أمنحهم بعض النصائح وأطلب منهم أن يلعبوا بطريقة جيدة، كان من المهم بالنسبة لي أن أدعمهم وأظهر أنني كنت هناك من أجلهم".

ويأمل جاي في المساعدة في إبعاد إيفرتون عن الخطر مرة أخرى خلال الموسم الجاري، بينما ميسي موجود الآن في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي، في الوقت الذي يقترب فيه مبابي من الرحيل إلى ريال مدريد.