بسبب مرض والدته .. جماهير الأهلي تقود حملة للتبرع لنجم الراقي السابق

جماهير الأهلي تؤازر نجمها السابق

أطلقت جماهير النادي الأهلي حملة من أجل التبرع لأحد نجوم الراقي السابقين، وذلك بسبب مرض والدته، وحاجتها إلى إجراء عملية جراحية عاجلة.

ونشر الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد فيها على أن هناك لاعب أهلاوي سابق والدته تحتاج إلى كلى في مستشفى الملك فهد العسكري، دون الكشف عن هويته.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "والدة لاعب أهلاوي سابق تحتاج إلى كلى في مستشفى الملك فهد العسكري بمدينة جدة، الفصيلة B+".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقامت جماهير الأهلي بتداول التغريدة، من أجل مساعدة لاعب ناديها السابق، الذي لم يتم الكشف عن هويته.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوحدة مساء اليوم الجمعة، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.