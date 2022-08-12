بسبب مباراة الأرجنتين .. جدل حول تمثال جاياردو البرونزي

المدرب الأسطوري لريفر ينتظر التكريم

رغم اقتراب موعد قمة ربع النهائي بكأس العالم التي تجمع الأرجنتين مع هولندا، ولكن هناك موضوع آخر يشغل المشجعون، وخصوصاً مشجي ريفر بليت بالبلاد.

الأرجنتين تلعب ضد الطواحين مساء الجمعة، الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي للبلاد، نفس اليوم الذي اختاره ريفر بليت للكشف عن تمثال عملاق لتكريم أسطورته.

كارلوس ترييو، منظم حفل الكشف عن التمثال، أكد في تصريحات نقلتها "Ole" أن الحفل سيقام في موعده بالثامنة، وأكد عدم تعارضه مع مباراة البلاد، ودعا الجمهور للحضور بقوة لتحية أسطورته.

PIDIÓ POSTERGAR EL HOMENAJE 🏆



Marcelo Gallardo solicitó que no se realice la inauguración de su estatua en homenaje a la obtención de la Copa Libertadores 2018 para que los hinchas alienten a la Selección Argentina que jugará este viernes 9/12 ante Países Bajos pic.twitter.com/cY6gYjkECd — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 5, 2022

وقالت مصادر مقربة من جاياردو نفسه إنه قد لا يحضر حفل الكشف عن التمثال بسبب موعده ولعب منتخب بلاده في نفس اليوم.

يذكر أن التمثال مصنوع من البرونز الذي تم جمعه بعد حملة نظمها ريفر بليت لمشجعيه للتبرع بالمفاتيح من هذا المعدن للمشاركة في تشييده.