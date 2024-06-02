بسبب ما حدث في ويمبلي .. بوروسيا دورتموند معرض لعقوبة من الاتحاد الأوروبي!

بوروسيا دورتموند قد يتورط في أزمة مع الاتحاد الأوروبي!

يبدو أن خسائر بوروسيا دورتموند الألماني لن تتوقف على خسارة دوري أبطال أوروبا لمصلحة ريال مدريد، بل أصبح الآن مهددًا بتوقيع عقوبة عليه!

وتلقى بوروسيا دورتموند الخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد بهدفين دون رد، باللقاء الذي أقيم مساء أمس السبت على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن قيام جماهير دورتموند بإشعال الألعاب النارية مع بداية الشوط الثاني بالنهائي الأوروبي، سيتسبب لهم في غرامة مالية من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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وأضافت الصحيفة أن قانون تأديب الاتحاد الأوروبي، تنص المادة 16 فيه على أنه يجب على جميع الأندية الامتثال للالتزامات المحددة في لوائح السلامة الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وسيكونون مسؤولين عن أي نوع من الحوادث، وقد يخضعون لإجراءات تأديبية وتوجيهية، ما لم يتمكنوا من إثبات أنهم لم يكونوا مهملين بأي شكل من الأشكال".

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كما تنص أيضًا المادة على: "ومع ذلك فإن جميع الاتحادات والأندية مسؤولة عن السلوك غير اللائق من مشجعيها، وقد يخضع لإجراءات تأديبية وتوجيهية، حتى لو كان بإمكانها إثبات عدم وجود إهمال فيما يتعلق بالمنظمة".

ومن بين السلوكيات التي سيُعاقب عليها الأندية، هو إشعال الجماهير للألعاب النارية، حيث قد يؤدي ذلك إلى غرامة مالية، طالما لم يدرج المنسق الأمني للاتحاد الأوروبي المزيد في تقريره عن المباراة النهائية.

كما أنه قد ينظر الاتحاد الأوروبي إلى لافتة جماهير دورتموند، والتي جاء فيها: "انت تهتم بالمال فقط"، احتجاجًا على مستقبل دوري أبطال أوروبا، وهذا الأمر ما قد يعتبر في لوائح الاتحاد الأوروبي استخدام حدث رياضي لنقل رسالة ذات طبيعة غير رياضية، قد يُعاقب عليها.