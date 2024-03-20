بسبب "ليلة القدر" .. الوحدة يُوافق على طلب الأهلي والثنائي ينتظر رد اتحاد الكرة

مواجهة الفريقين ستكون في الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي

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تقدم الأهلي بطلب خاص لنادي الوحدة يتعلق بمباراة الفريقين في مكة يوم الخامس من إبريل القادم ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

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المصادر الصحفية ومنها صحيفتي الشرق الأوسط وعكاظ أفادتا أن الأهلي طلب من الوحدة نقل المواجهة المنتظرة من مكة إلى جدة بسبب موعدها، حيث ستُقام في ليلة الـ27 من رمضان والتي يتوقع المسلمون أن تكون ليلة القدر وتشهد عادة ازدحامًا شديدًا في مكة المكرمة.

الوحدة وافق على طلب النادي الجداوي بالفعل لكنه اشترط الحصول على دخل اللقاء بالكامل، وقد رد الأهلي بالموافقة على هذا الشرط ومن ثم أرسل الناديان لاتحاد الكرة السعودي ليتخذ قراره ويُغير ملعب المباراة.

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اتحاد الكرة لم يرد بعد على طلب الأهلي والوحدة رغم موافقة الفريقين، علمًا أن اللقاء حال نُقل من مكة إلى جدة سيُلعب على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية نظرًا لانشغال ملعب الجوهرة المشعة بمواجهة الاتحاد والتعاون التي ستلعب في نفس اليوم.

يُشار إلى أن المسلمين في العالم يترقبون ليلة القدر في الليالي الـ10 الأخيرة من رمضان الكريم، وقد اعتادوا قيام الليالي الفردية خاصة ليلة الـ27 من رمضان.

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