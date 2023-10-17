بسبب ليفاندوفسكي .. برشلونة يوجه أنظاره نحو مهاجم مانشستر سيتي

فرصة سانحة بسبب الشرط الجزائي

رغم التعاقد مع المهاجم الشاب فيتور روكي ووجود روبرت ليفاندوفسكي، إلا أن برشلونة لا يزال يريد الحصول على خدمات مهاجم جديد.

برشلونة ضم روكي من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى 31 كمتغيرات، ولكن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني يريد التعاقد مع مهاجم هداف جديد.

صحيفة "سبورت" الكتالونية أكدت أن كبر سن ليفاندوفسكي وبلوغه من العمر 35 سنة دفع إدارة برشلونة في توجيه الأنظار نحو جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي المتألق هذا الموسم.

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وأوضحت أن اللاعب الحائز على كأس العالم مع الأرجنتين لفت أنظار تشافي بسبب تعدد مهاراته وقدرته التهديفية الرائعة، بالإضافة لقدرته على اللعب كصانع ألعاب وأيضًا كجناح.

الصفقة لن تكون سهلة على النادي الكتالوني لأن اللاعب يشارك بصفة منتظمة هذا الموسم في ظل إصابة كيفين دي بروينه ورحيل رياض محرز، عكس الموسم الماضي الذي قضى معظمه في ظل إرلينج هالاند.

ولكن وفقًا لبعض وسائل الإعلام فإن اللاعب يمكنه الرحيل عن مانشستر سيتي في أي وقت مقابل 50 مليون يورو وفقًا لأحد الشروط في عقده مع النادي الإنجليزي.

يذكر أن المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 23 سنة نجح في تسجيل 6 أهداف وقام بصناعة 5 في 13 مباراة بكل البطولات هذا الموسم.