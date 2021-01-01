بسبب كورونا وحلم المهاجم.. برشلونة يتخلى عن التوقيع مع جايا!

قرار قد يدفع ثمنه البرسا غاليًا..

قررت إدارة برشلونة بالاتفاق مع المدرب رونالد كومان التخلي عن فكرة التعاقد مع خوسيه لويس جايا، الظهير الأيسر لفالنسيا، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة ارتبط كثيرًا بجايا في الآونة الأخيرة بعد فشل جونيور فيربو الذريع في تعويض جوردي ألبا، فكانت الرغبة واضحة من جميع الأطراف داخل البلوجرانا في دعم الجبهة اليُسرى بأحد أهم لاعبي الليجا في السنوات الماضية.

إلا وأنه بحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني، فإن الاتجاه في برشلونة حاليًا المراهنة على الشاب أليخاندرو بالدي عوضًا عن التعاقد مع جايا.

السبب الرئيسي في ذلك هو الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها برشلونة مؤخرًا بسبب فيروس كورونا، جنبًا إلى جنب مع الرغبة الملحة في التعاقد مع مهاجم صريح في الصيف المقبل.

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لذلك فسواءً كومان أو الإدارة الحالية، الثنائي يفضل أن يتم توفير الأموال للتعاقد مع مهاجم من طراز عالمي الموسم المقبل، في مقابل منح الفرص لبالدي الذي يُصنف من أفضل لاعبي أكاديمية لا ماسيا حاليًا.

في النهاية، نوّهت الصحيفة الكتالونية أن حسم أمر التعاقد مع جايا من عدمه سيصير في يد الرئيس الجديد بعد الانتخابات المزمع عقدها في السابع من شهر مارس المقبل.

الجدير بالذكر أن الصحف الإسبانية سبق وأن أشارت إلى أن جايا لا يُمانع ارتداء قميص برشلونة الفترة المقبلة خصوصًا مع انهيار الأوضاع في الآونة الأخيرة داخل فالنسيا.