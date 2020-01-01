بسبب كورونا.. تيباس يحذر من رحيل راموس وميسي مجانًا

متى يرحل ميسي عن برشلونة وراموس عن ريال مدريد مجانًا؟

حذر خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا الأندية الإسبانية من عدم القدرة على إعادة ضبط الميزانية بما يناسب التغييرات التي سببها فيروس كورونا.

وكانت العديد من الأندية قد خفضت أجور لاعبيها من أجل إنقاذ ميزانياتها من الخسائر الاقتصادية التي سببها الوباء وتوقف نشاط كرة القدم.

وحول ذلك، يرى خافيير تيباس أن الموسم الجديد سيشهد تعديلات في ميزانيات الأندية والرواتب، الأمر الذي يجب أن تهتم به الأندية حتى لا تضطر لفقدان لاعبيها.

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وأضاف: "في الوقت الحالي ستتجاوز الأندية حد الراتب الذي سيتم تحديده للموسم المقبل، لا خيار أمام الأندية سوى الوصول إلى الاتفاقات بشكل فردي إذا لم يرغبوا في خسارة لاعبيهم"

وتابع: "بالطبع لا يحب ريال مدريد أن يرى سيرخيو راموس يرحل مجانًا بسبب عدم قدرته على دفع راتبه أو التكفل بمصروفات النادي الطبيعية"

وأردف: "قد يحدث ذلك مع ميسي في برشلونة أو مع أي لاعب في أي نادٍ يخرج الوضع عن السيطرة بالنسبة لميزانيته والمصاريف التي تفرض عليه"

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يذكر أن الدوري الإسباني سيعود في الثامن من يونيو المقبل، الأمر الذي سيقلل من حدة الخسائر الاقتصادية إلى حد ما، ولكن في المستقبل القريب لا شيء يمكنه إيقافها.