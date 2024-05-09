بسبب كأس العالم للأندية.. إجراءات قانونية ضد "فيفا!"

المسابقات المحلية معرضة لمشاكل عديدة بسبب جدولة المباريات

اعترضت الرابطة الدولية للاعبين المحترفين "فيفبرو" وكذلك الرابطة الدولية للمسابقات المحلية على نظام بطولة كأس العالم للأندية بدءًا من نسخة 2025 والتي ستجعل لاعبي كرة القدم "يصلون لما بعد التشبع!".

وأفادت شبكة "سكاي" بأن مراسلات أرسلت من كل من الأمين العام بالإنابة للرابطة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين، ستيفان بورشكالتر، ونظيره في الرابطة العالمية للدوريات جيروم بيرليموتير إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبوع الماضي للتحذير من أنه قد تم بدء اتخاذ استشارات قانونية بشأن إجراء محتمل ضد "فيفا".

وأتت الرسالة كالآتي: "نتيجة لاستراتيجية الفيفا الأخيرة لتوسيع مسابقاتهم الخاصة، فإن الجدولة الآن تتجاوز التشبع، لدرجة أن الدوريات الوطنية لن تكون قادرة على تنظيم مسابقاتها بشكل سليم، مما يؤدي إلى ضرر اقتصادي، في حين يتم دفع اللاعبين إلى ما هو أبعد من حدود قدراتهم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الرسالة إلى أنه تظل هناك فرص عديدة لمخاطر الإصابة، وتأثير جدول المباريات على رفاهياتهم وعلاقاتهم وطبيعة مستقبلهم "اللاعبين"..

واختتمت الرسالة: "لقد وصلنا إلى النقطة التي يجب فيها معالجة هذا الوضع على الفور من منظور إجرائي وموضوعي".. على حد تعبير الرسالة.

يذكر أن الفرق التي ضمنت التأهل رسميًا للمونديال 2025 هي: الأهلي المصري، الوداد المغربي، الهلال السعودي، أوراوا ريدز الياباني، تشيلسي، ريال مدريد، مانشستر سيتي، مونتيري، سياتل ساوندرز، ليون، فلامنجو، فلومينينسي، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، إنتر، بورتو، بوروسيا دورتموند، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، بنفيكا، سالزبورج، الترجي، صن داونز، أولسان هيونداي، أوكلاند سيتي، وبالميراس.