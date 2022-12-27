بسبب كأس العالم.. رامزي مفقود ولا يعرف أحد مكانه!

لم يتحدث مع مدربه ولم يذهب للنادي منذ نهاية كأس العالم

أعلن المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، لوسيان فافر، أن لاعبه آرون رامزي لم يعد إلى النادي، ولم يتحدث حتى مع مدربه، بعد خروج ويلز من كأس العالم قبل شهر تقريبًا.

وكان رامزي جزءًا من فريق ويلز الذي كان يلعب في البطولة لأول مرة منذ عام 1958 وكان حريصًا على التقدم على الأقل من دور المجموعات.

لكن رامزي فشل رفقة فريقه في تخطي دور المجموعات، مع تواجدهم في مجموعة صعبة تضم منتخب إنجلترا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث فافر مع الصحفيين حول ما يمر به رامزي، وقال: "لا، لم يعد، أعتقد أن كان من الصعب عليه استيعاب ما حدث بكأس العالم، سنرى بعد ذلك، لقد أصيب بخيبة أمل كبيرة في المونديال، إنه يأخذ وقته للتعافي حقًا".

جدير بالذكر أن فريق نيس سيلعب أول لقاء له بعد كأس العالم يوم الخميس المقبل ضد نادي لانس ضمن الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الفرنسي.