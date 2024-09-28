بسبب كارثة ليفربول .. فرمان هاوارد ويب يحرم الحكام الإنجليز من الذهاب للدوري السعودي

استثناء وحيد للحكام الشباب

رغم الطفرة الهائلة التي يعيشها دوري روشن السعودي بجلب مجموعة من أبرز نجوم العالم خاصة من الدوري الإنجليزي، إلا أن الأمر لن يكون متاحًا بالنسبة للحكام!

الأمر يعود لقرار من هاوارد ويب رئيس لجنة الحكام الإنجليزية، حيث منع أي حكم من الذهاب لإدارة المباريات في الدوري السعودي وكذلك الدوريات الخليجية بشكل عام.

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ووفقًا لصحيفة "تايمز" البريطانية، فإنه لم يتم قبول أي طلبات من هيئة الحكام المحترفين في إنجلترا لمثل هذه الطلبات الفردية منذ أكتوبر الماضي، وذلك بسبب الجدل الذي ظهر العام الماضي بشأن الدخل المالي المربح للحكام.

واشترط ويب قبول هذه الطلبات في حالة واحدة فقط، وهي إعطاء الحكام فرصة لتطوير أنفسهم، مثل منح الشباب القدرة على اكتساب الخبرة بالذهاب إلى الدوري السعودي أو المسابقات الخليجية.

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وجاء هذا القرار بعد الجدل حول الثلاثي مايكل أوليفر ودارين إنجلاند ودان كوك، بعد إدارتهم لمباراة في الإمارات قبل أقل من 48 ساعة من خطأ كبير في تقنية الفيديو خلال هزيمة ليفربول أمام توتنهام 2/1 في 30 سبتمبر الماضي.

جدير بالذكر أن مايكل أوليفر أحد أبرز الحكام الإنجليز، سبق أن أدار مباراة في الدوري السعودي من قبل، وحصل على 3 آلاف مقابل ذلك، مما أثار التساؤلات حول جدية ذلك، وسط اتهامات من المشجعين بوجود تضارب في المصالح.