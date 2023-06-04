بسبب كارثة ليفربول.. القبض على مشجع مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ماذا حدث؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أنه تم القبض على أحد مشجعي فريق مانشستر يونايتد في ملعب ويمبلي خلال نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بالأمس ضد مانشستر سيتي.

وتوج فريق مانشستر سيتي بلقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1.

وشوهد المشجع وهو يرتدي قميصًا شديد الهجوم يسخر من كارثة هيلزبره، وتم تصويره على وسائل التواصل الاجتماعي بطقم مانشستر يونايتد الذي يحمل الرقم 97 على ظهره إلى جانب الكلمات "لا يكفي".

الرقم هو إشارة إلى عدد مشجعي ليفربول الذين قتلوا في كارثة استاد شيفيلد وينزداي في عام 1989 ولا تزال هناك أسئلة حول كيفية طباعة هذا القميص.

وأكدت الشرطة أنه تم القبض على المشجع بعد إطلاعهم على الصورة، وكتبوا بيان على "تويتر" مضمونه: "نحن على علم بهذا وقد عملنا مع المسؤولين في استاد ومبلي لتحديد هوية المشجع وقد تم القبض عليه للاشتباه في ارتكابه مخالفة للنظام العام وتم احتجازه".

وتابع البيان: "جيمس وايت 33 عامًا من وارويكشاير ووجهت إليه تهمة يوم الأحد 4 يونيو بإظهار التهديد أو الإساءة للكتابة التي من المحتمل أن تسبب المضايقات أو الذعر والضيق، وتم الإفراج عنه بكفالة للمثول أمام محكمة الصلح في ويلسدن يوم الاثنين الموافق 19 يونيو القادم".

وشكر البيان الصادر عن تحالف دعم الناجين في هيلزبره على "تويتر" اتحاد كرة القدم والشرطة وفريق الأمن في ويمبلي على التعامل مع المشجع بهذه السرعة وأعربوا عن أملهم في أن يؤدي اعتقاله إلى ردع الآخرين عن ارتكاب أفعال مماثلة.