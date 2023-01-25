بسبب قوانين الليجا .. برشلونة مهدد بخسارة جافي وأراوخو وبالدي!

الوضع الاقتصادي في برشلونة مقلق

يواجه نادي برشلونة أزمة جديدة قد تهدد مواهبه الشابة وعلى رأسهم جافي ورونالد أراوخو وأليخاندرو بالدي.

برشلونة يرغب في تسجيل جافي في الفريق الأول ومنحه القميص رقم 6 خلال شهر يناير الجاري، لكن يبدو أنّ الأمر لن يحدث.

وذكرت صحيفة "ماركا" أنّ رابطة الدوري الإسباني أبلغت النادي الكتالوني بأنّه لن يستطيع تسجيل عقود جافي وأراوخو الجديدة، وبالتالي لن يتمكن من تصعيد نجم الوسط إلى الفريق الأول بصورة رسمية.

وأوضحت أنّ الوضع الاقتصادي لبرشلونة سيء، وأنّ اعتزال جيرارد بيكيه ورحيل ممفيس ديباي لم يؤثر بصورة إيجابية على النادي، ولذلك لا يمكن تسجيل العقود الجديدة أو السماح بصفقات جديدة أو حتى تمديد عقد أي لاعب من اللاعبين الآخرين.

الصحيفة أشارت إلى أنّ برشلونة يرغب في منح أليخاندرو بالدي عقدًا جديدًا لكنّه لن يتمكن من ذلك، وقد يتأجل كل شيء إلى الصيف.

ورغم الأزمات الاقتصادية، لكن إدارة برشلونة واثقة من رغبة المواهب الشابة في البقاء داخل النادي وعدم ممانعتهم الانتظار حتى الصيف لتثبيت عقودهم الجديدة.

إلا أنّ تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، لن يكون راضيًا لأنّه لن يكون قادرًا على جلب صفقات جديدة خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أنّ جافي جدد عقده حتى 2026 وكذلك أراوخو.