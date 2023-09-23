النادي الملكي كاد يتورط ماليًا!

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد قد نجى مؤخرًا من غرامة مالية كادت أن توقع عليه بسبب قضية نيجريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل إسبانيول"، والتي أكدت أن النادي الملكي قد حصل على حكم محكمة يمنع توقيع عقوبة مالية عليه بسبب تصرفات سابقة لجماهيره.

حيث كانت جماهير الملكي قد ظهرت في عدة مناسبات على ملعبها وهي تهاجم الاتحاد الإسباني وتدعوه بالفاسد وحملت لافتات مسيئة له.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وترى المحكمة أن جماهير النادي الملكي لم تتحدث عن أمور غير واضحة، حيث أن اتهامات الفساد موجودة بالفعل، وكل ما فعلته الجماهير هي التعليق عليها.

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جدير بالذكر أن نيجريرا كان قد تلقى أموالًا من برشلونة على مدار سنوات، وحتى الآن رغم عدم وجود دليل قاطع على ذلك إلا أنه متهم من الرأي العام بتسهيل الأمور على النادي الكتالوني تحكيميًا.