بسبب فينيسيوس.. جماهير ريال مدريد تجبر نجم مايوركا على غلق حساباته!

هجمات قوية على اللاعب.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن هجمات إلكترونية متكررة من قبل جماهير ريال مدريد أزعجت أحد نجوم ريال مايوركا بشكل كبير.

وبحسب ما أوضحت "موندو ديبورتيفو" فاللاعب بابلو مافيو قد قرر إغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وقامت مجموعة كبيرة من جماهير ريال مدريد بالهجوم على اللاعب عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الهجمات مستمرة منذ أشهر عندما لعب مافيو دورًا في إخراج فينيسيوس جونيور عن شعوره في مواجهة ريال مايوركا في يناير الماضي.

جدير بالذكر أن تلك المواجهة انتهت بفوز ريال مدريد بهدف نظيف، وكان السبب في الهجمة الأخيرة للجماهير هو خسارة مايوركا لنهائي الكأس أمام أتلتيك بيلباو.