بسبب عطل في الحاسب .. دورتموند يحتفل بهدفه بالورقة والقلم!

مدير حسابات دورتموند على الإنترنت هو شخص مبتكر حقًا حتى بأقل الأدوات!

شهدت مباراة بوروسيا دورتموند أمام نظيره بوخوم في الجولة الـ13 من عمر الدوري الألماني موقفًا طريفًا للغاية كان بطله مدير حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في النادي صاحب الضيافة.

ففي الدقيقة الـ 12 من عمر اللقاء وبعد أربع دقائق من تسجيل هدف التقدم لدورتموند في المباراة أضاف جيوفاني رينا الهدف الثاني من ركلة جزاء.

تأخر احتفال الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" بالهدف، لنجد بعدها بلحظات صورة غريبة للغاية، نشرها مدير الحساب لقلم وورقة مكتوب عليها "هدف" واسم اللاعب ورقمه.

ثم كتب على الصورة التي نشرها من هاتف "أيفون" بحسب ما أوضحت التغريدة: "هدف لجيو"، ثم أضاف بين قوسي: "الحاسب توقف وأغلق نفسه، وكان علي أن ارتجل طريقة للاحتفال به".

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف نظيفة ليصعد الفريق للمركز الثالث برصيد 25 نقطة.