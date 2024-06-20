بسبب عضلاته الست .. مؤثرة سويدية تصف لقاء كريستيانو رونالدو بـ"الأسوأ مع المشاهير"

مؤثرة سويدية تصف لقاء رونالدو بـ"الأسوأ"

كشفت السويدية ساني جوزيفسون، إحدى المؤثرين المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائها من لقاء سابق مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر الحالي، والذي وصفته بأنه (أسوأ) لقاء لها مع المشاهير.

وتحدثت جوزيفسون، في حوار مع استوديو تليفزيون إكسبريشن، عن لقائها بكريستيانو رونالدو في فندق فخم بمدينة لوس أنجلوس قبل عدة سنوات، مضيفة أن مدير أعمال رونالدو، أُعجب بصديقتها، وقام بدعوتهما إلى طاولتهما لتناول مشروب في فندق بيفرلي هيلز، فيما وصفت اللقاء بأنه كان أكثر لقاء غير مريح لها مع المشاهير، ردًا على سؤال استقبله بشأن هذا الأمر.

وأضافت ساني، عبر موقع Dagbladnet، أن محادثتها مع رونالدو لم تكن رائعة، وقالت "كنا سنطلب شيئًا للشرب، ثم قال أريد الماء، أريد أن أحافظ على حزمة عضلاتي الست، وأعتقد أنه ليس لدينا الكثير لنتحدث عنه"، كما أضافت أنها لم تلتقط صورة مع كريستيانو، بل خرجت إلى الحانة في وقت لاحق.

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ويمتلك كريستيانو رونالدو، نظامًا غذائيًا وصحيًا للاعتناء بجسده، ويُقال إن لديه أخصائي تغذية شخصي يتابعه من فترة احترافه في ريال مدريد، حيث يلتزم بست وجبات صغيرة على مدار اليوم، بدلًا من النظام التقليدي المكوّن من وجبات (الإفطار، الغداء، العشاء)، من أجل منحه الطاقة التي يحتاجها للتدريب على مدار اليوم، كما لا يكتفي رونالدو بالتدريب مع ناديه فقط، بل يملك خطة تدريب شخصية، بين رياضة البيلاتس، والسباحة المنتظمة وخمس رحلات إلى صالة الألعاب الرياضية في الأسبوع.

وتشمل تمارين رونالدو في صالة الألعاب، مدة تتراوح بين 25-30 دقيقة من تمارين القلب والركض عالي الكثافة، والأوزان المختلفة لزيادة قوة العضلات، ما يعني أن إجمالي تدريباته اليومية يتراوح بين 3-4 ساعات في اليوم.

ويمنح كريستيانو رونالدو أولوية لنومه، والذي يستغرق 7 ساعات ونصف الساعة، وبدلًا من اللحاق بالنوم أثناء المساء، فهو يحصل على خمس قيلولات، مدة كل منها 90 دقيقة خلال النهار والليل، والذي يعرف باسم (النوم متعدد الأطوار)، وهو تقسيم دورة النوم الطبيعية إلى 6 قيلولات.