بسبب طائرة ومخاوف من الإرهاب والقرصنة .. إيقاف مباراة ساوثامبتون وأستون فيلا!

الحكم يوقف المباراة وينتظر السيطرة على الموقف قبل الاستئناف!

قرر حكم مواجهة ساوثامبتون ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي مساء السبت أن يوقف المواجهة قبل نهاية الشوط الأول.

جاء هذا في الدقيقة الـ 41 حيث شاهد الحكم طائرة دون طيار يتم التحكم فيها عن بعد تخترق حدود الملعب وطلب من اللاعبين مغادرة الملعب.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، فالحكم كان يخشى على سلامة نجوم الفريقين والجماهير من أي عمل إرهابي وطالب بالتعامل مع الموقف في أسرع وقت ممكن.

وأكدت كذلك أن أحد الأسباب وراء إيقاف المباراة هو الخوف من البث غير الشرعي للمواجهة والذي يتم نقله عبر الإنترنت في مواقع قرصنة عديدة.

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز أستون فيلا بهدف نظيف ليتقدم للمركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.