بسبب صيام رمضان .. مدرب باريس سان جيرمان في ورطة كبرى

حرب تصريحات بسبب واقعة قديمة

رد مدرب باريس سان جيرمان كريستوف جالتييه على الاتهامات التي لاحقته من مسؤول سابق بفريقه الأخير قبل لقاء بي إس جي ونيس.

واندلعت حرب تصريحات بين جالتييه وجوليين فورنيير، المدير الرياضي السابق لنيس، مؤخراً والذي قال إنه سيكشف عن أمور ستجعل المدير الفني لا يمكنه التدريب مجدداً.

ما هي التقارير بحق مدرب بي إس جي؟

وكشفت "ليكيب" أن عدة مشاكل وقعت بين جالتييه والمدير الرياضي أثناء فترة الثنائي في نيس، وأحد أبرز أسبابها هو صيام اللاعبين المسلمين في شهر رمضان.

وذكر التقرير أن مدرب باريس الحالي طلب من لاعبيه المسلمين مثل يوسف عطال وهشام بوداوي وجون كلير توديبو الإفطار، بل وأجبرهم على حضور وجبة الغذاء مع بقية اللاعبين رغم صيامهم وطلب منهم الأكل.

وأضاف التقرير أن فورنيير، الذي ترك نيس لبارما هذا الموسم، طلب من الإدارة التدخل لأن لا يصح أن يكون الدين معياراً للحكم على اللاعبين، الأمر الذي نفاه وكلاء جالتييه، مشيرين لمشاركة اللاعبين المسلمين بصورة طبيعية خلال رمضان الماضي.

كيف رد جالتييه على اتهامات فورنيير؟

مدرب بي إس جي رد في مناسبتين على الاتهامات بحقه، الأولى في المؤتمر الصحفي قبل لقاء فريقه مع نيس السبت وقال إنه لا يشعر بالمفاجأة من تصريحات وتصرفات المدير الرياضي.

كما علق جالتييه مجدداً عقب اللقاء الذي فاز فيه فريقه 2-1 على المسألة للإعلام: "تم مهاجمتي بشكل غير عادل، رغم كوني شخص منفتح، الحديث عن رمضان أمر صعب هضمه، أتحدث مع اللاعبين أثناء هذا الشهر بخصوص الصيام وأقول رأيي، ولكن لا أفرض على أحد أبداً أن يفعل أي أمر".

الجدير بالذكر أن "ليكيب" أوضحت أنها تواصلت مع بي إس جي بخصوص توضيح عن الموضوع، وكان الرد أن رئيس النادي ناصر الخليفي لم يسمع بأي أمر مماثل من قبل مديره الفني.