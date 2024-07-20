بسبب صفقة ليني يورو.. برشلونة يضرب عصفورين بحجر واحد!

المدافع الفرنسي كان مسرحًا لصراع أوروبي كبير خلال الميركاتو..

أسدى مانشستر يونايتد جميلين في برشلونة، بضم صفقة ليني يورو إلى ملعب أولد ترافورد، لتنتهي واحدة من العراكات الكبرى بين الأندية العملاقة خلال الميركاتو.

الجميل الأول يتعلق بتفويت الفرصة على ريال مدريد في ضم موهبة جديدة إلى خط دفاعه، حيث كان الصراع على أشده بين باريس سان جيرمان وريال مدريد لضم اللاعب، باريس كان الأقرب لضمه، واللاعب كان يريد ريال مدريد، فأتى مانشستر يونايتد ليفسد خطط العملاقين.

والجميل الثاني يتعلق بأحد قادة دفاع برشلونة، وهو رونالد أراوخو، الذي كان مانشستر يونايتد يضعه كخيار هام في خط الدفاع ووصلت قيمة المبلغ المتاح من أجله إلى 70 مليون يورو!.

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كان من الصعب على أراوخو وبرشلونة رفض عرض بهذا الرقم، ولكن أتى التعاقد مع ليني يورو لينهي أحلام اليونايتد في ضم الأوروجوياني.

الآن يستطيع برشلونة أن يتنفس الصعداء فيما يتعلق بأهم قلوب دفاعه، حتى لو كان يعاني من إصابة قوية تعرض لها في كوبا أمريكا ويفترض -على الأقل- أن تغيبه عن معسكر برشلونة التحضيري استعدادًا للموسم الكروي المقبل.