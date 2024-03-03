بسبب صعوبة ضم تشابي ألونسو .. بديل غير متوقع لتوخيل في بايرن ميونخ

بايرن يستمر في البحث عن بديل توخيل...

يواصل بايرن ميونخ، البحث عن مدير فني جديد يخلف توماس توخيل، مدرب الفريق الحالي، في مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل عقب رحيل المدرب الألماني.

وكان بايرن ميوخ، قد أعلن رحيل توماس توخيل، في نهاية الموسم الجاري، بسبب سوء نتائج الفريق البافاري، وتراجع الأداء.

وأبدى الفريق البافاري، اهتمامه بالتعاقد مع تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي باير ليفركوزن، ولكن سيواجه بايرن صعوبة في الحصول على خدمات المدرب الإسباني الشاب، في ظل الصراع مع ليفربول وتمسك ليفركوزن بخدماته.

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وبحسب ما ذكره تقرير موقع " abendzeitung" فإن بايرن ميونخ، بدأ يفكر في التعاقد مع سباستيان هونيس المدير الفني لنادي شتوتجارت، بعد النتائج الجيدة التي يحققها مع فريقه.

ويقدم المدرب الشاب، مستويات مميزة مع شتوتجارت هذا الموسم جعلته يأتي في المركز الثالث بالدوري الألماني، وبفارق أربع نقاط عن بايرن صاحب المركز الثاني.

وأشار التقرير إلى أن صلة القرابة التي تجمع سباستيان، مع أولى هونيس، أسطورة بايرن ميونخ، قد تساهم بشكل كبير في إتمام المفاوضات بشكل سريع.