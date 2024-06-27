بسبب شكوى لابورتا .. ضحيتان ينضمان إلى مذبحة التطهير الشامل في برشلونة

خطوة لمساعدة هانز فليك

قرر جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني بمعاونة المدرب هانز فليك، إضافة عضوين جديدين إلى قائمة ضحايا التطهير بعد رحيل تشافي هيرنانديز.

الضحية الأولى كان تشافي، حيث تم الاتفاق معه على فسخ عقده بسبب خلافه مع لابورتا ونتائج الفريق المتواضعة بنهاية الموسم، ورحل بعدها العديد من المعاونين.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن برشلونة قرر التخلي عن المعد البدني إيدو بونس والطبيب تشافي فالي، لتصل القائمة إلى 14 شخصًا تم طردهم من النادي حتى الآن.

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وقالت الصحيفة إن هذا القرار جاء بسبب شعور لابورتا بوجود مشاكل في الإعداد البدني وتعافي اللاعبين المصابين، حيث قرر التدخل لمساعدة المدرب هانز فليك بأكبر بشكل ممكن.

وفي المقابل تم التعاقد مع شخصين آخرين لمعالجة هذا الأمر، وهما راؤول مارتينيز والمدرب البدني خوليو توس، بالإضالة لقطعتين آخريين بالهيكل التنظيمي وهما رافائيل مالدونادو وبيبي كوندي.

وبذلك يكمل برشلونة مرحلة التطهير في حقبة فليك، بالتخلي عن مدرب ومساعدين، وثلاثة كشافين، ومدربين بدنيين، وأربعة أخصائيي علاج طبيعي، وطبيب وعضو اتصالات.