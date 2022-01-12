بسبب شتشيسني .. تطبيق لغة شهير يسخر من ميسي

ميسي لم يسجل ضد بولندا

سخر تطبيق شهير لتعليم اللغات من ليونيل ميسي عقب فشله في تسجيل ركلة الجزاء التي أضاعها أمام بولندا في لقاء بلاده الأرجنتين ضدها بكأس العالم.

الأرجنتين انتصرت بهدفين نظيفين على البولنديين وعبرا سوياً للدور المقبل، ولكن في الشوط الأول أضاع قائد التانجو ركلة جزاء تصدى لها بنجاح فويتشيك شتشيسني.

تطبيق "Duoligno" الأشهر حول العالم لتعليم اللغات استغل المناسبة للترويج لنفسه ونشر فيديو صغير عبر تويتر للسخرية من ميسي.

ويظهر في الفيديو التميمة الخاصة بالتطبيق وهي تسدد ركلة جزاء بشكل ضعيف ولكن تنجح في هز الشباك، وعلقت: "Duo > Messi".

يذكر أن ركلة الجزاء الضائعة هي الثانية في تاريخ ميسي بالمونديال عقب إضاعته أخرى ضد أيسلندا في روسيا 2018.