بسبب ريال مدريد.. آرسنال يبدأ في البحث عن بديل أرتيتا

ذكرت تقارير صحفية مساء اليوم الخميس، أن نادي آرسنال الإنجليزي بدأ في البحث عن مدرب جديد ليكون بديل لمايكل أرتيتا الذي يمكن مغادرته بنهاية الموسم الجاري.
ويقدم أرتيتا مع آرسنال موسم تاريخي حتى الأن ببطولة الدوري الإنجليزي ويقتربوا من التتويج بلقب البطولة بعد غياب طويل.
وكشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع أرتيتا لقيادة الفريق، إذا غادر كارلو أنشيلوتي لتدريب منتخب البرازيل في الصيف القادم.
ووفقًا لشبكة "توتو سبورت" فإن إدارة آرسنال حددت بديل أرتيتا وهو المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، والذي يقدم موسمًا استثنائيًا مع فريقه الحالي.
ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف والذي لعب مباراة أقل.
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