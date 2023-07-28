بسبب رونالدو وبروزوفيتش .. إنزاجي يقارن بين الدوريين السعودي والإيطالي!

مدرب إنتر لديه ما يقوله عن الدوري السعودي

GOAL

قارن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر الإيطالي، بين الدوريين السعودي والإيطالي، بسبب النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعبا النصر.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

ولعب رونالدو في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، بينما لعب بروزوفيتش مع إنتر، قبل انضمامهما إلى النصر في شتاء 2023 وصيف نفس العام بالترتيب.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وقال إنزاجي خلال تصريحات صحفية: " لعب كريستيانو رونالدو في الدوري الإيطالي، وأيضًا مارسيلو بروزوفيتش، وهناك الكثير من اللاعبين الذين لعبوا في إيطاليا ولكنهم حاليًا يلعبون بالدوري السعودي".

وأضاف مدرب إنتر: "أعتقد أنه من الواضح أن كرة القدم تكبر مع هذا العدد الكبير من التعاقدات، وأعتقد أن كرة القدم السعودية أخذة مع الازدياد".

ويستعد رونالدو وبروزوفيتش للمشاركة مع النصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث سيلعب العالمي أولى مبارياته بالفريق الرديف مساء اليوم الجمعة أمام الشباب.

GOAL