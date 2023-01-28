بسبب رونالدو .. الاتحاد يتخذ قرارًا حاسمًا تجاه حمدان الشمراني!

النجم البرتغالي يتسبب في هجوم جماهير النصر على مدافع الاتحاد

Shahid

لم تقف إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مكتوفة الأيدي، بعد الهجوم الذي تعرض له المدافع حمدان الشمراني خلال الساعات الماضية، من جانب جماهير نادي النصر، بسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو!

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وقامت جماهير النصر بالهجوم بقوة ضد حمدان الشمراني، على خلفية التدخل العنيف الذي قام به خلال مباراة النصر أمام الاتحاد، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، ضد كريستيانو رونالدو، وتسبب في إصابته إصابة خفيفة.

الإعلامي الرياضي جمال عارف أكد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على أن الإدارة القانونية بنادي الاتحاد تقوم برصد جميع الإهانات والإساءات تجاه الشمراني.

وجاء نص ما كتبه عارف كالآتي: "الإدارة القانونية في نادي الاتحاد، ترصد كل الإساءات والكلمات البذيئة التي تعرض لها النجم الكبير حمدان الشمراني، من يُخطيء ويتجاوز عليه أن يتحمل ما يجيه".

جاء ذلك كأول رد فعل من جانب إدارة نادي الاتحاد، لحماية المدافع حمدان الشمراني، من إهانات جماهير نادي النصر له خلال الساعات الماضية.

Shahid