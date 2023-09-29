بسبب روكي وبرشلونة .. تشافي يضغط على ديكو لأجل دي يونج!

النادي الكتالوني يريد حسم كل شيء قريبًا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ديكو المدير الرياضي الجديد لنادي برشلونة يتعرض لضغوط من قبل تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق بسبب عقد فرينكي دي يونج.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني سيعمل على تجديد عقد اللاعب خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأكدت الصحيفة أن ديكو يستهدف غلق ذلك الملف بحلول نهاية سوق الانتقالات الشتوية القادم، بالتوازي عملية ضم فيتور روكي إلى صفوف النادي.

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وأوضحت كذلك أن تجديد عقد دي يونج لن يكون فقط بسبب الراتب العالي الذي يتقضاه ويسعى النادي لتقليصه، ولكن أيضًا بسبب الدور المحوري الذي يقوم به في الفريق.

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جدير بالذكر أن تسجيل روكي سيكون أمرًا صعبًا في ظل الراتب الحالي الذي يحصل عليه دي يونج، والذي تسعى الإدارة لجعله يتساوى مع تير شتيجن الذي جدد مؤخرًا وقلص من راتبه بشكل كبير.