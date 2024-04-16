بسبب ليلة تتويج ليفركوزن .. إيقاف نجم ليفربول السابق حتى نهاية الموسم!

لم يشارك سوى في 5 مباريات فقط هذا الموسم

ورطة هائلة دخل فيها نابي كيتا لاعب وسط ليفربول السابق وفيردر بريمن الحالي، تسببت في إيقافه حتى نهاية هذا الموسم.

الأزمة اندلعت قبل ساعات قليلة من مباراة بريمن مع باير ليفركوزن الماضية بالدوري الألماني، والتي حسم فيها الأخير لقب المسابقة بشكل رسمي تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن كيتا رفض ركوب الحافلة مع زملائه، بعدما علم أنه لن يشارك أساسيًا ضد ليفركوزن، وعاد إلى منزله فورًا، وهو القرار الذي لم يعجب مدربه.

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النادي سبق أن هدد اللاعب الغيني بعد علمه بقراره، قائلًا في بيان رسمي:"نابي قرر العودة إلى منزله وعدم ركوب الحافلة فور علمه بأنه لن يشارك كأساسي، سنتحدث معه ومع عائلته ووكيله أعماله عن الأمر".

وفي النهاية تم إيقاف اللاعب بشكل رسمي حتى نهاية هذا الموسم، كما تقرر منعه من التواجد في التدريبات أو دخول مرافق النادي الألماني بسبب هذه الواقعة.

يذكر أن صاحب الـ29 سنة انضم لبريمن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من ليفربول، ولعب 5 مباريات فقط مع الفريق الألماني هذا الموسم بسبب الإصابات.