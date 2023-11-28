بسبب رسالة .. الكشف عن سر إلغاء ميسي لمتابعته لجارناتشو على إنستجرام!

الأمر يتعلق بكريستيانو رونالدو

كشف ريو فيرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق، عن السر الذي دفع ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي بإلغاء متابعة زميله بمنتخب الأرجنتين أليخاندرو جارناتشو.

جناح يونايتد الشاب برز مؤخرًا مع الفريق الأول للشياطين الحمر، وأعرب أكثر عن من مرة عن طموحه بالسير على خطى كريستيانو رونالدو في أولد ترافورد، وهو الأمر الذي أغضب ميسي وفقًا لرواية فيرديناند.

وقال النجم الإنجليزي المعتزل لبرنامج "Vibe with Five":"هل تعرف ما الذي يعجبني في جارناتشو؟ أنه لا يهتم ولا يخاف أي شيء، أخبرني أن ميسي ألغى متابعته له لأنه يعبر بشكل مستمر عن إعجابه برونالدو".

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وأضاف:"هو يخرج ويقول الأمر في العلن دون الاهتمام لأي انتقادات، يخبر الجميع أنه الرجل الذي يعشق رونالدو، من الأفضل في التاريخ؟ رونالدو، حتى وهو متواجد مع منتخب الأرجنتين".

يذكر أن الجماهير سبق أن اكتشفت في أبريل 2022 أن ميسي ألغى متابعة جارناتشو، بعدما نشر اللاعب صورة لرونالدو جنبًا إلى جنب مع رسالة تصف النجم البرتغالي بأنه الأعظم على الإطلاق.