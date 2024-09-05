بسبب رزنامة المباريات.. دي بروينه يفكر في قرار مصيري!

جدولة عنيفة في الدوريات الكبرى وعلى صعيد المنتخبات أيضًا..

عبر الدولي البلجيكي كيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي، عن استيائه الكبير من رزنامة المباريات التي تخوضها الأندية والمنتخبات وتؤثر على لاعبيهم خلال الموسم الجاري.

وقال دي بروينه في تصريحات لشبكة "آر تي إل سبورتس" إن هذه الجدولة الصعبة للغاية، دفعته إلى التفكير في قرار هام ومصيري بمشواره المهني.

وقال دي بروينه: "الرزنامة عنيفة للغاية، العام المقبل مع وجود كأس العالم للأندية ستكون الأمر عنيفة أكثر".

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وأردف: "لقد فكرت حتى في اعتزال اللعب الدولي!".. في إشارة إلى عدم تمثيل منتخب بلجيكا مجددًا من أجل التعاطي مع هذه الضغوطات.

ويمثل دي بروينه منتخب بلجيكا منذ عام 2010، وخاض 105 مباريات رفقة الشياطين مسجلًا 28 هدفًا.